У пешеходного моста в Киеве появится подсветка

Глава КГГА Александр Попов сообщил, что скоро пешеходный мост через Днепр будет оборудован иллюминацией.

«Мы уже часть работ сделали, но не скажу, какой будет подсветка. Пусть это останется секретом. Я дал команду, чтобы на каждом новом объекте, который сдается, была предусмотрена иллюминация. Ведь совсем другое настроение появляется у водителей, и дороги меняются», - заявил Попов, сообщают «Вести».

Ранне в Киеве обновили памятника Владимиру -теперь он будет светиться по-новому: сам крест по периметру — белым светом, а памятник — всеми цветами радуги.