В Киеве расширили перечень льготных лекарств для гипертоников

В столице продолжается внедрение пилотного проекта по государственному регулированию цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью.

В рамках реализации инициатив Президента Украины по обеспечению качественных условий жизни населения, перечень лекарств, на которые распространяется действие механизма частичного возмещения стоимости лекарств, расширен до десяти наименований. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев.

Как отмечает пресс-служба Киевгорадминистрации, теперь в перечень международных непатентованных названий лекарственных средств и их комбинаций, на которые распространяется действие пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен, входят комбинированные препараты, в терапии которыми находятся хронические больные с гипертонической болезнью. В частности, еналараприл, лизиноприл, амлодипин.

«В течение месяца будут установлены и опубликованы предельные уровни оптово-отпускных и сравнительных цен на определенные антигипертензивные средства. Разделение соответствующих препаратов будет осуществляться по трем группам: с возмещением 90%, с частичным возмещением стоимости и не подлежащие возмещению. Чтобы воспользоваться правом покупки препаратов по референтным ценам, киевлянам, которые имеют проблемы с повышенным давлением, необходимо посетить врача и на законных основаниях получить рецепт, по которому соответствующие препараты значительно дешевле», – отметил Виталий Мохорев.

Он также сказал, что сейчас участниками пилотного проекта государственного регулирования цен на лекарственные препараты являются 235 аптек различных форм собственности. Кроме того, город и дальше будет привлекать фармацевтических партнеров.

«Прием медикаментозных препаратов является важной составляющей эффективного комплексного лечения артериальной гипертензии. В случае прекращения приема лекарств могут возникнуть осложнения болезни: гипертонический криз, инфаркт миокарда, аритмия, инсульт, сердечная и почечная недостаточность, нарушения зрения. Назначение медикаментозных препаратов и выбор дозы осуществляет только врач», – отметил главный кардиолог Киева Леонид Кушнир.