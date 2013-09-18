В Киеве двое молодых людей взобрались на самую высокую точку Московского моста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве. (Общая длина Московского моста 816 м, высота конструкции 119 метров – УНИАН).

Они передвигались по вантам моста с правого на левый берег.

По данным пресс-службы, для того, чтобы избежать травмирования подростков, в 17.03 на место отправились спасатели из 28 специальной части по аварийно-спасательным работам на водных объектах, бойцы из 25 пожарно-спасательной части, а также представители Дарницкого района милиции.

В настоящее время молодые люди вылезли на самый верх бетонного пилона и остаются на площадке. Спасатели решили срезать дверь в технический обслуживающий отсек, чтобы попасть наверх безопасным путем, говорится в сообщении.

«Что стало причиной такого неразумного поступка молодежи и какой конец имеет «адреналиновое» приключение, пока неизвестно», - прибавили в ГСЧС.