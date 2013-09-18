Киевляне могут получить дополнительный выходной

6 ноября, когда будут проходить основные мероприятия по празднованию 70-й годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков, планируется объявить выходным днем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время заседания Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий по случаю освобождения Киева.

“Мы предложили Кабинету министров принять решение относительно выходного дня. У нас есть сегодня недоразумение с одним из министерств для того, чтобы этот проект вышел на Кабмин. Я думаю, мы это обязательно обоснуем, потому что иначе мы не сможем провести ни одного масштабного мероприятия в городе, если этот день не будет выходным”, - сказал Попов.

В частности, он обратил внимание, что ряд общегородских мероприятий состоится 6 ноября на Крещатике, и для этого необходимо обеспечить перекрытие движения транспорта, а в рабочий день перекрыть движение трудно.

“Поэтому я убежден абсолютно, что это будет выходной день и будет постановление Кабмина”, - отметил Попов.

По его словам, город мог бы на своем уровне принять решение об объявлении выходного дня, но оно бы имело рекомендательный характер.

“А Кабинет министров имеет право принять постановление о выходном дне”, - уточнил председатель КГГА.

В интервью журналистам Попов сообщил, что концепция празднования 70-й годовщины освобождения Киеве разработана с целью объединить территориальную громаду.

“Объединит, во-первых, в части ознаменования памяти, во-вторых, поддержки ветеранов, которые сегодня, к счастью, живы, здоровы, и здесь целый ряд мероприятий. И в-третьих, это — победа, и это должен быть запоминающийся праздник. Поэтому с таких точек зрения мы разработали программу мероприятий”, - сказал председатель КГГА.

Он выразил убеждение, что абсолютное большинство киевлян примут участие в праздновании Дня освобождения Киева и мероприятиях, посвященных памяти погибших.

“Мы будем к этому приглашать всех”, - отметил Попов.

На заседании оргкомитета, в частности, обсуждался вопрос об объявлении общегородской минуты молчания 6 ноября. Предварительно ее планируется провести в 21.00. Городские власти будет призывать киевлян сопровождать минуту молчания зажжением свечей и лампадок в окнах квартир, а также остановкой городского транспорта и т. п.

Кроме того, власти города предложит жителям и гостям столицы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны зажжением лампадок возле городских памятников. В частности, как известно, планируется бесплатно раздавать лампады 6 ноября у входа на Аллею Славы с 18.00 до 22.00. Кто сможет, того будут просить принести лампадки и свечи с собой.

Программу общегородских мероприятий в ближайшие дни утвердят окончательно.

В то же время известно, что главные события состоятся на территории Мемориального комплекса ВОВ, а также на Крещатике, где планируются историческое театрализованное действо, демонстрация военной техники, а в 21.50 - праздничный фейерверк.