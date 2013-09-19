Верхний и Нижний Вал планируют кардинально изменить (фото)

Нижний и Верхний Вал на Подоле в Киеве кардинально видоизменятся, пишет "Сегодня".

Бульварную часть Валов хотят превратить в прогулочную зону. Проектом «Киев Самобытный» запланирована реконструкция бульвара. Здесь вымостят новые дорожки, посадят деревья, установят старинные фонари, обещают отремонтировать проезжую часть и фасады домов. Работы начнут весной следующего года.

«Реконструкция Валов — это часть большого проекта «Киев Самобытный», который состоит из нескольких частей. На бульваре (в его начале и конце) появятся два крупных паркинга — водители смогут оставить транспорт и гулять по Подолу пешком. Пока еще ищем инвестора под это строительство. Также вдоль бульвара будет обустроена велодорожка, по которой можно выехать на Контрактовую и Почтовую площади, через Сагайдачного, ее уже в этом году начнут делать пешеходной. Реконструкция Валов начнется уже этой весной. Будет разработана целевая городская программа, и каждая коммунальная структура будет отвечать за определенный участок работ: ремонт фасадов, озеленение, освещение. Мы планируем заложить в горбюджете на следующий год финасирование. Пока точных сум назвать не могу», — говорит советник главы КГГА Игорь Довбань.

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По словам главы Подольской РГА Сергея Крушановского, начнут с того, что улицу Сагайдачного сделают односторонней. «Мы дадим время водителям привыкнуть к тому, что проезд по Сагайдачного вскоре исчезнет. А после того как закончатся работы на Почтовой площади, вся улица станет пешеходной, — говорит Крушановский. — Мы хотим отремонтировать проезжую и булварную части Нижнего и Верхнего Валов. Установим красивые фонари под старину и, возможно, даже пианино, как на Крещатике, обустроим прогулочную зону с яркими клумбами и сделаем арочный вход на бульвар. В планах — отремонтировать фасады домов вдоль него: часть работ возьмут на себя хозяева зданий, а часть сделаем мы».

По словам Довбаня, цель проекта «Киев Самобытный» — вернуть историчес­ким местам столицы былую славу. Как сообщили нам в пресс-службе «Киевзеленстроя», проект реконструкции бульвара сейчас находится на экспертизе.