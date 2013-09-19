На Левом берегу Киева создадут сеть велосипедных дорожек

К Европейской неделе мобильности в Киевской городской госадминистрации приурочили презентацию пилотного проекта развития инфраструктуры «Старт», который планируется реализовать в Дарницком районе. Как сообщает пресс-служба КГГА, проект предполагает создание на всех жилмассивах района – Позняки, Осокорки, Харьковский и Новая Дарница – разветвленной сети велосипедных дорожек. Велосеть общей протяженностью 113,5 км будет проложена таким образом, чтобы велосипедисты могли добраться от дома до основных транспортных развязок, в частности до метро и до городской электрички, а также до рекреационных зон (парков, пляжей и т.п.).

Одновременно с созданием велосипедной сети предлагается проводить для жителей района уроки безопасной езды на велосипедах в условиях города.

Инициаторами создания велосипедных маршрутов выступила Ассоциация велосипедистов Киева. Городская власть Киева в рамках выполнения задач президента Виктора Януковича по обеспечению качественных условий жизни населения поддержала эту общественную инициативу.

«Городская власть поддерживает инициативу велосипедистов. Вместе с тем мы предлагаем решать вопрос комплексно: параллельно популяризовать такой вид передвижения среди населения и формировать соответствующую велосипедную инфраструктуру. Я уже дал поручение нашим коммунальным предприятиям «Киевский метрополитен» и «Киевтранспарксервис» оборудовать в следующем году возле станций метро и на паркингах велостоянки. Есть инициатива в дальнейшем создать велопарковки и во дворах», – рассказал во время презентации проекта «Старт» заместитель главы КГГА Михаил Костюк.

В случае успешной реализации пилотного проекта в Дарницком районе он будет реализован и в других районах Киева.