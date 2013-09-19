Попов планирует продолжить ремонтные работы на Бортнической станции аэрации

В этом году Киев проводит работы по ремонту дамб иловых полей №1, 2 Бортнической станции аэрации и проектирование подводного коллектора рассеивающего выпуска станции. Работы по реконструкции станции продлятся и в дальнейшем – именно сейчас столичная власть готовит проект города на следующий год, в котором соответствующее финансирование запланировано, – отметил председатель КГГА Александр Попов во время встречи с жителями Осокорков.

«Сейчас мы активно работаем над формированием нового бюджета города на 2014 год, поэтому все ваши замечания и пожелания, как никогда, актуальны. Мы стремимся сформировать программу социально-экономического развития, которая бы максимально соответствовала видению киевлян первоочередных задач и проблем города. Именно поэтому и начали ряд встреч, на которых есть возможность услышать всех неравнодушных жителей нашего города. Это позволит нам реализовать инициативы Президента Украины по созданию качественных условий жизни граждан», – рассказал Александр Попов.

Напомним, что 10 апреля на Бортнической станции аэрации в Киеве произошел прорыв дамбы диаметром около 1 м и вылив воды на 1,9 га прилегающей территории. Экологического вреда чрезвычайное происшествие не принесло, однако жители города были обеспокоены аварией. После вмешательства Президента Виктора Януковича Кабинет министров выделил средства на ремонтные работы на Бортнической станции.

Председатель КГГА Александр Попов неоднократно заявлял, что самостоятельно город не сможет реконструировать БСА – столице нужна помощь государства.