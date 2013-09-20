Заседание Киевсовета назначили на 2 октября

Пленарное заседание ХІІ сессии Киевского городского совета VІ созыва назначено на 2 октября.

Об этом говорится в распоряжении заместителя городского головы – секретаря Киевсовета Галины Гереги от 18 сентября 2013 № 57, текст которого опубликован на сайте Киевсовета.

Согласно документу, начало заседания назначено на 10.00. Будет проводиться оно традиционно в зале заседаний Киевсовета на 4-м этаже (ул. Крещатик, 36).

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В настоящее время на сайте Киевсовета отсутствует повестка дня заседания 2 октября.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обратился к депутатам Киевского городского совета с просьбой провести заседание в начале октября.

Он в очередной раз отметил то, что город очень нуждается в работе Киевсовета, поскольку необходимо решить много проблемных вопросов столицы, вопросов бюджета и развития города. Попов напомнил, что легитимность Киевсовета подтверждена решением суда.

Справка УНИАН. Оппозиция настаивает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимным. Оппозиция требует назначить выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года.

В то же время 9 августа Окружной административный суд признал Киевский городской совет и полномочия секретаря горсовета Галины Гереги легитимными до следующих выборов.

3 сентября Киевский апелляционный административный суд оставил в силе постановление Окружного админсуда, которым продлены полномочия Киевсовета и его депутатов до 2015 года.