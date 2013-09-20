В Киеве 22 сентября откроют движение по улице Боричев спуск
19:26, 20 сентября 2013Киев
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Открытие движения запланировано с 6-ти часов утра
Боричев спуск откроют для машин
Столичная Госавтоинспекция информирует водителей о том, что в Подольском районе, в связи с завершением очередного этапа реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади будет возобновлено движение транспорта по улице Боричев спуск.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ г. Киева.
«Открытие движения запланировано с 6-ти часов утра 22 сентября 2013 года по улице Боричев спуск, от улицы Набережно-Крещатицкой в направлении улицы Сагайдачного», - говорится в сообщении.
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