В Киеве провели тестовое включение освещения Пешеходного моста через Днепр

22 сентября в 21 часов состоялось тестовое включение художественного динамического освещения Пешеходного моста через Днепр на Труханов остров, сообщает пресс-служба КМДА.

Отныне пешеходный мост будет сиять всеми цветами радуги. При этом новейшее оборудование - 4700 светодиодов - будет экономно потреблять электроэнергию. Иллюминация будет воспроизводить разнообразное количество программ, управление которыми осуществляется с помощью технологии Wi-Fi.

2,5 месяца специалисты коммунального предприятия заменяли кабельные трассы, устанавливали систему управления освещением, параллельно восстановили и функциональное освещение моста: обновлено фонари и подсветка опор сооружения и т.п..

«Это первый мост в столице, который украшен именно динамическим декоративным освещением по использованию современных технологий. В будущем мы планируем применять такую ​​форму подсветки на фасадах домов, путепроводах, мостах столицы», - отметил Александр Попов.