В Киеве провели тестовое включение освещения Пешеходного моста через Днепр

14:04, 23 сентября 2013
Киев
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Управление подсветкой осуществляется с помощью Wi-Fi

Пешеходный мост, фото с официального сайта КГГА

22 сентября в 21 часов состоялось тестовое включение художественного динамического освещения Пешеходного моста через Днепр на Труханов остров, сообщает пресс-служба КМДА.

Пешеходный мост, фото с официального сайта КГГА

Отныне пешеходный мост будет сиять всеми цветами радуги. При этом новейшее оборудование - 4700 светодиодов -  будет экономно потреблять электроэнергию. Иллюминация будет воспроизводить разнообразное количество программ, управление которыми осуществляется с помощью технологии Wi-Fi.

Пешеходный мост, фото с официального сайта КГГА

2,5 месяца специалисты коммунального предприятия заменяли кабельные трассы, устанавливали систему управления освещением, параллельно восстановили и функциональное освещение моста: обновлено фонари и подсветка опор сооружения и т.п..

Пешеходный мост, фото с официального сайта КГГА

«Это первый мост в столице, который украшен именно динамическим декоративным освещением по использованию современных технологий. В будущем мы планируем применять такую ​​форму подсветки на фасадах домов, путепроводах, мостах столицы», - отметил Александр Попов.

Пешеходный мост, фото с официального сайта КГГА

 

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