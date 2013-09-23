В столичных детсадах введут должность диетсестры

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов на дал поручение проанализировать потребность детсадов Киева в штатных должностях диетических сестер и подать предложения по введению дополнительных ставок диетсестер до 30 октября. Так градоначальник отреагировал на информацию директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта Оксаны Добровольской о ходе внедрения программы мониторинга питания в дошкольных учебных заведениях.

По словам Оксаны Добровольской, на сегодняшний день программа проходит апробацию в Печерском районе. С ноября к ней будут поочередно подключены и все другие районы Киева. Однако уже пилотный проект показал, что для полноценного выполнения функций контроля необходимо вводить в детсадах новую штатную единицу – диетическую сестру.

«Программа мониторинга питания в дошкольных учебных заведениях, которая разработана на выполнение новых социальных инициатив Президента «Дети – будущее Украины», охватывает сложный комплекс вопросов – от ежедневного меню до контроля за поставками продуктов. На сегодняшний день за качеством питания следят медсестры. Но мы не можем возложить на них все функции, предусмотренные программой мониторинга. Нужно вводить дополнительные ставки диетсестер», – сказала Добровольская.

Типовые штатные нормативы для детсадов на сегодняшний день предусматривают ставку диетсестры лишь для крупных дошкольных учреждений, в которых имеется минимум 10 групп. Однако большинство столичных детсадов насчитывают от 4 до 9 групп, поэтому диетсестер в них нет.

Как сообщалось, программа мониторинга за питанием в детсадах, внедряемая в Киеве, предполагает, что информация о ежедневном меню, а также о поставках продуктов, станет публичной. То есть родители и чиновники КГГА смогут контролировать вопросы питания через интернет. На сегодняшний день большинство детсадов уже обеспечены широкополосным подключением к сети интернет. Глава КГГА Александр Попов дал поручение полностью завершить эти работы до 1 ноября.