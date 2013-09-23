Арендованные коммерсантами детсады Киева вернут детям

На сегодня в Киеве в аренде у государственных организаций и частных структур остается более шестидесяти детских садов.

Восстановление работы арендованных предпринимателями детсадов даст городу дополнительно около 16 000 мест для малых киевлян - сообщил журналистам председатель КГГА Александр Попов.

«У нас есть совершенно четкая задача, поставленная Президентом Украины Виктором Януковичем в программе «Украина для людей», - обеспечить каждому дошкольнику гарантированное место в детском саду. Киев имеет потенциал решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Сегодня во время совещания я акцентировал необходимость активизировать работу, в частности по возврату детсадов , находящихся в аренде у государственных и коммерческих структур, и восстановление этих дошкольных учебных заведений», - отметил Попов.

По словам главы города, детсады были закрыты, а их помещения переданы в аренду в 90-е годы, когда из-за демографического кризиса потребности в таком количестве дошкольных учреждений город не имел. «Однако эти детсады не изъяты из учета номеров дошкольных учебных заведений города. Эти помещения спроектированы и построены как детсады, они полностью приспособлены к потребностям воспитательного процесса. Это значительный резерв мест, и мы его используем», - отметил глава КГГА, добавив, что «в целом восстановление садов, помещения которых находится в аренде, даст городу дополнительно около 16 000 мест».

Как ранее сообщалось, за три последних года Киеву возвращено 40 детсадов, которые ранее находились в аренде или были незаконно приватизированы. Также с 2010-го по 2013 -й в киевских в детсадах создано более 8,5 тысячи дополнительных мест. В 2013 году столичные власти намерены создать еще 4500 дополнительных мест.