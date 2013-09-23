В Киеве загорелся автозак с 15 арестованными

Сегодня около 13.00 в Киеве загорелся автозак, который перевозил из Лукьяновского СИЗО в Киево-Святошинский районный суд Киевской области 15 арестантов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, инцидент произошел на проспекте Победы между станциями метро “Святошин” - “Академгородок”.

По предварительным данным, во время движения автомобиля в моторном отсеке вспыхнуло пламя в газовом оборудовании.

Все люди, которые находились в автомобиле, были немедленно перемещены в маршрутное такси, которое находилось неподалеку, была организована охрана до прибытия второго спецтранспорта, на котором арестованные были доставлены в суд.

Как отметили в милиции, возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.