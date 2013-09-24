На Киевщине мужчина с четырьмя детьми восемь лет жил в лесу в шалаше

В Бориспольском районе Киевской области мужчина и его гражданская жена около восьми лет жили в лесу с четырьмя детьми, построив шалаш.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, их обнаружил в лесу грибник, о чем возвестил милицию.

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Грибник увидел одинокого мальчика. Он спросил, как его зовут и где его родители. Ребенок ответил, что ему четыре года и они проживают здесь в лесу. К ним вышла еще девочка, которая несла дрова, она сказала, что ей шесть лет и мама от них ушла, а они проживают в шалаше вместе с отцом, сколько себя помнят.

Владимир вышел из леса и позвонил в милицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в самодельном «шалаше» еще двух мальчиков трех и девяти лет вместе с отцом.

Как сообщил отец, его зовут Владимир и ему 55 лет. Несколько лет назад он приехал из Хмельницкой области и у него украли паспорт, после чего он вместе со своей женой и старшим сыном решили проживать в лесу.

Мужчина самостоятельно построил шалаш, который обтянул полиэтиленовой пленкой, сделал самодельную печку для приготовления пищи и отопления. Он сообщил , что самостоятельно принимал роды у жены, которая его бросила около года назад. После чего он сам занимается четырьмя детьми.

На жизнь семья зарабатывала дарами леса. Собирал и продавала грибы, ягоды. Отец ломал листья, потом продавал для отделки цветочных букетов. За летний период семья зарабатывала деньги, которые откладывала для покупки продуктов зимой. Воду они набирали на ближайшей железно-дорожной станции. За хлебом и другими продуктами питания человек ездил в Киев или ближайшую деревню.

Сейчас проводится проверка по установлению личности отца и места пребывания матери. Дети направлены в реабилитационный центр Киевской области. Там их осмотрели врачи, которые определили, что состояние здоровья удовлетворительное, с ними работают психологи. Далее судьбой детей будут заниматься социальные службы по делам детей.