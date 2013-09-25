Бизнес в Киеве обеспокоен отсутствием землеотводов под строительство, а оппозиционеры опасаются земельного дерибана

Повестка дня сессии Киевосвета 2 октября означает, что в Киеве фактически вводится негласный запрет на выделение земли под строительство. Об этом завил на условиях анонимности представитель строительного бизнеса после Президиума Киевсовета.

– Судя по повестке дня, которая была роздана на руки депутатам городского совета, в Киеве фактически планируется ввести мораторий на выделение земли под новое строительство. Конечно, об открытом запрете речь не идет – на такое вряд ли кто-то решится. Но на практике на все запросы о выделении участков для сооружения новых зданий, в том числе и жилых, предлагаются отрицательные ответы. То есть, Киевсовет подрывает основу развития города – строительную отрасль, – считает бизнесмен.

По его словам, те проекты землеотводов, которые планируется утвердить, не спасут положение.

– В повестке дня сессии фигурируют и положительные решения о выделении земли. Однако не стоит питать ложных надежд по этому поводу. Речь идет лишь о юридическом закреплении фактически существующего положения вещей – на этих участках уже давно стоят различные здания, и земля дается владельцам этих зданий в аренду «для эксплуатации и обслуживания», так значится в проектах решений, – отмечает бизнесмен.

В «Батькивщине» же опасаются, что на сессии 2 октября состоится очередной раунд земельного дерибана. Газета «Вечерние вести» цитирует председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» в столичном горсовете Татьяну Мелихову, которая утверждает, что в повестку дня внесены земельные и имущественные вопросы.

- Если первые две сессии после истечения полномочий Киевсовета были созваны якобы ради неотложных вопросов, без которых Киев не мог бы функционировать, то сегодня провластное большинство беспрепятственно наполняет повестку дня общими вопросами, беспрепятственно вносит с голоса вопросы о выделении земли, передаче имущества и тому подобное, – отмечает Татьяна Мелихова.

Вместе с тем, по информации депутата Киевсовета от фракции «УДАР» Алексея Давиденко, земельные вопросы в основном касаются не выделения земли, а представляют собой отказы в землеотводах. «… Есть земельные вопросы, в основном там «отказы в предоставлении», «отклонения» или протесты прокуратуры. Это вопросы, сроки которых не нельзя перенести», цитируют Давиденко «Українські національні новини».