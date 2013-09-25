ГАИ назвала места установки «Гарпунов» в Киеве

На дорогах увеличилось количество серых металлических ящиков с американской лазерной камерой TruCam внутри. Еще летом их было только пять, а сейчас — уже 15 боксов.

В ГАИ подтверждают разговоры автолюбителей о том, что по городу ударными темпами монтируют коробки под «Гарпуны», но называют только несколько конкретных мест, где работают системы, пишут Вести.

«На пр-те Бажана (два у м. «Харьковская» плюс две подставки — места, куда можно перенести устройство), ул. Богатырской (два — перед КП в сторону Вышгорода и на пересечении с ул. Луговой), Столичном шоссе (два — на путепроводе у ж/д переезда «Корчеватое» и на выезде из Киева в сторону Конча-Заспы), Броварском пр-те (у м. «Дарница») и Житомирской трассе», — рассказали в столичной ГАИ.

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Также ящики расположили в разных районах — на участках, где из-за превышения скорости чаще всего происходят ДТП. Это Бориспольское шоссе (сразу за Харьковской пл.), Брест-Литовское шоссе (перед КП в сторону Житомира), ул. Елены Телиги (у Кирилловской церкви), пр-т Ватутина (у остановки скоростного трамвая), ул. Академика Заболотного (у музея «Пирогово»), Набережное шоссе (перед подъемом на Парковую дорогу), Обуховская трасса (перед базой «Динамо»).

Сотрудники ГАИ могут легко переставлять камеры с места на место, причем внутри ящика «гарпуна» может не быть вовсе. Поэтому для водителей, которые любят нарушать ПДД, ситуация превратилась в игру-угадайку: есть внутри что-то или нет?

«Недавно поставили одну камеру на Ватутина в сторону Петровки. Когда медленно тянулся в пробке в левом ряду, заметил, что у нее задняя стенка — цельная! То есть без дверцы, в которую можно впихнуть TruCam! Это пугало!» — пишет водитель на автофоруме.

Другие замечают, что ГАИ идет на хитрость: распечатывает изображение глазка камеры на цветном принтере и вставляет в бокс. «На Богатырской вместо большого стекла — два стеклышка маленьких. И не видно, есть что внутри или нет. А вот в Глевахе и Вышгороде перед дамбой — наклейка, имитирующая TruCam», — делятся водители.

В ГАИ подтверждают: ставят обманки, чтобы заставить водителей снизить скорость. Последние, правда, уже находят управы на «гарпун». Например, в Киевской области окошки замазывают черной краской или... навозом.

В отличие от скандальных «визиров», «гарпуны» сертифицированы. У водителей нет шансов оспорить его показания. По крайней мере, в этом заверил начальник Центра безопасности движения и автоматизированных систем при МВД Украины Сергей Будник. «Однажды мы уже обожглись (на «визирах». — Ред.), а «гарпуны» уже доказали свою эффективность. Водители иногда пытаются опротестовывать показания приборов, но там четко видно лазерное наведение, точку на автомобиле. Уже не скажешь, что это не я, а Петя или Вася. Все документы на приборы есть, все сертифицировано», — сказал он. Юристы уверяют: случаев, когда показания «гарпуна» опротестовывали, действительно пока нет.

Тем временем в ГАИ активно разрабатывают систему, которая вернет «письма счастья» — уведомления о нарушении, которые придут на почту. «В Национальном плане действий, утвержденном президентом, стоит срок: до 1 декабря подать Кабинету министров проект постановления», — сказал нам Сергей Будник.