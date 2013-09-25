До конца недели в Киеве заработают еще четыре детсада с восстановленными группами

В течение недели в столице заработают еще четыре детсада с восстановленными группами. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Оксана Добровольская во время инспекции дошкольных учебных заведений столицы.

Как отмечает пресс-служба Киевгорадминистрации, Оксана Добровольская проверила состояние выполненных ремонтных работ в детском саду №7. На качество ремонта руководству города жаловались родители детей, после чего председатель КГГА Александр Попов дал поручение срочно принять меры по исправлению ситуации. Во время визита Оксана Добровольская поручила руководству заведения проработать и должным образом отреагировать на жалобы родителей воспитанников учреждения. Кроме того, о результатах проведенной работы районное управление образования Дарницкой РГА должен отчитаться в течение недели.

Также Оксана Добровольская побывала в двух детсадах Деснянского района, в частности в ДОУ №781 на ул. В. Высоцкого, 3, и №300 на ул. Радунской, 22/9-а. В этих заведениях полностью завершены ремонтные работы и заменены пищеблоки.

«Сейчас мы завершаем проверки заведений, которые не успели подготовиться к началу учебного года. Однако, учитывая замечания департамента, почти закончили ремонтные работы. Кроме того, на текущей неделе в столице заработают еще четыре детсада с восстановленными группами. Таким образом к концу сентября все действующие детские сады будут функционировать в надлежащем состоянии», – отметила Оксана Добровольская.

Она также отметила, что город активно работает над реализацией социальных инициатив Президента Украины по расширению сети дошкольных учебных заведений. Поэтому в следующем году планируют восстановить и реконструировать 24 столичных дошкольных учебных заведения, в которых дополнительно появится 2470 мест. Кроме того, в течение следующих пяти лет в столице планируют построить 11 новых детских садов, что добавит 2130 мест для юных киевлян.