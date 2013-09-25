В центре города провалился асфальт, длина ямы - 5 метров (фото)

Возле дома одного из самых дорогих районов Киева - Шевченковском - провалился асфальт, сообщает Факты.ICTV.

Сейчас жители пятиэтажки по улице Златоустовская, 1 имеют собственную реку под домом. Ее длина 5 метров.

О глубине жители могут лишь догадываться. В аварии они обвиняют строительство многоэтажки, которое проходит рядом с их жильем.

Местная жительница Галина Мирская уверяет, что новостройку сводят в трех метрах, хотя по нормам должно быть не менее 10. А к новенькому дому уже подводят коммуникации.

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Как сообщает корреспондент ФАКТОВ, котлован образовался еще в субботу, параллельно исчезла вода в кранах. Также бессрочно прекратила работу шахматно-шашечная школа в пятиэтажке.

Строители яму осушили, однако, засыпать не спешат, а жители многострадальной хрущевки ждут, пока весь их дом уйдет под землю.