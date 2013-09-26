На Подоле проведут международный фестиваль современной керамики

10:10, 26 сентября 2013
Киев
2

Работы сорока скульпторов выставляют под открытым небом 

Работы сорока скульпторов из Украины, Латвии и Беларуси выставляют под открытым небом на территории бывшей швейной фабрики «Юность» по ул. Фроловской в Киеве. В четверг 26 сентября здесь стартует фестиваль «Современная керамика в урбанистическом пространстве».

Свои садово-парковые скульптуры, украшения интерьеров и экстерьеров на строительную площадку возле Андреевского спуска привезли мастера из столицы, Запорожья, Ужгорода, Львова, Луцка, Полтавы, Черкасс, а также Минска и Риги.

«Мы хотим показать керамику как жанр декоративно-прикладного искусства, а не как традиционные тарелочки-кружки-горшочки. Эта современная, практически без элементов этники керамика незаслуженно забыта. Художественные школы в Украине выпускают талантливых мастеров, они известны за рубежом, где современная керамика очень популярна. А вот в Украине их творений почти не видно. Нет ни арт-площадок, нет спроса со стороны галерей, нет и рынка как такового», - говорит куратор фестиваля современной керамики Оксана Белоус.

Строительную площадку для проведения фестиваля керамистам предложила компания «ЭСТА Холдинг». Ранее тут проходил художественный фестиваль «SPACES: Архитектура общего», а проект творческих инициатив «Лето на Юности» с начала августа объединил выставку юных скульпторов и художников «Сами», фестиваль арт-терапии группы «Overgound-K» и семинары Союза инициативной молодежи.

«Идею проекта творческих инициатив «Лето на Юности» мы поддержали в качестве эксперимента. Тем не менее, проект вызвал большой интерес среди экспертов и киевлян. Для нас это является еще одним доказательством того, что в обществе есть запрос на новую площадку для реализации национального культурного потенциала», - говорит Антон Гливинский, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «ЭСТА Холдинг».

Помимо выставки декоративно-прикладного искусства, в течение четырех дней на строительной площадке будут читать урбанистическую поэзию, лекции по истории керамики. Также мастера проведут воркшоп по мозаике, гончарный перформанс и поспорят о месте керамики в современной городской среде. Фестиваль завершится 29 сентября. Как и на все инициативы «Лета на Юности», вход свободный.

Напомним, компания «ЭСТА Холдинг», входящая в группу СКМ Рината Ахметова, намерена построить культурное пространство на части участка бывшей швейной фабрики «Юность». Концепция многофункционального культурного центра по принципу открытой площадки была разработана под контролем киевской общественности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter