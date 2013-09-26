На Подоле проведут международный фестиваль современной керамики

Работы сорока скульпторов из Украины, Латвии и Беларуси выставляют под открытым небом на территории бывшей швейной фабрики «Юность» по ул. Фроловской в Киеве. В четверг 26 сентября здесь стартует фестиваль «Современная керамика в урбанистическом пространстве».

Свои садово-парковые скульптуры, украшения интерьеров и экстерьеров на строительную площадку возле Андреевского спуска привезли мастера из столицы, Запорожья, Ужгорода, Львова, Луцка, Полтавы, Черкасс, а также Минска и Риги.

«Мы хотим показать керамику как жанр декоративно-прикладного искусства, а не как традиционные тарелочки-кружки-горшочки. Эта современная, практически без элементов этники керамика незаслуженно забыта. Художественные школы в Украине выпускают талантливых мастеров, они известны за рубежом, где современная керамика очень популярна. А вот в Украине их творений почти не видно. Нет ни арт-площадок, нет спроса со стороны галерей, нет и рынка как такового», - говорит куратор фестиваля современной керамики Оксана Белоус.

Строительную площадку для проведения фестиваля керамистам предложила компания «ЭСТА Холдинг». Ранее тут проходил художественный фестиваль «SPACES: Архитектура общего», а проект творческих инициатив «Лето на Юности» с начала августа объединил выставку юных скульпторов и художников «Сами», фестиваль арт-терапии группы «Overgound-K» и семинары Союза инициативной молодежи.

«Идею проекта творческих инициатив «Лето на Юности» мы поддержали в качестве эксперимента. Тем не менее, проект вызвал большой интерес среди экспертов и киевлян. Для нас это является еще одним доказательством того, что в обществе есть запрос на новую площадку для реализации национального культурного потенциала», - говорит Антон Гливинский, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «ЭСТА Холдинг».

Помимо выставки декоративно-прикладного искусства, в течение четырех дней на строительной площадке будут читать урбанистическую поэзию, лекции по истории керамики. Также мастера проведут воркшоп по мозаике, гончарный перформанс и поспорят о месте керамики в современной городской среде. Фестиваль завершится 29 сентября. Как и на все инициативы «Лета на Юности», вход свободный.

Напомним, компания «ЭСТА Холдинг», входящая в группу СКМ Рината Ахметова, намерена построить культурное пространство на части участка бывшей швейной фабрики «Юность». Концепция многофункционального культурного центра по принципу открытой площадки была разработана под контролем киевской общественности.