Попов опроверг информацию о подорожании проезда в столичном транспорте до 5-6 грн

Глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов назвал некорректными озвученную в СМИ стоимость проезда в городском пассажирском транспорте в 5-6 грн после введения новой системы оплаты.

Об этом Попов сказал в интервью газете “Сегодня”, опубликованном сегодня.

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“Новый принцип оплаты проезда основан на электронном едином билете, который позволит, купив один билет, ездить на любом коммунальном общественном транспорте. Будет дифференцированная система – билет на один день будет дороже, чем если купить на полгода, каждый сможет найти свою экономию. Сейчас люди платят 8-10 грн, чтобы с пересадками проехать на работу и обратно, а так они заплатят в два раза меньше. Мы хотим защитить киевлян, которым будет выгодно покупать такой билет”, - заявил Попов.

По его словам, для пенсионеров проезд останется бесплатным.

“У нас нет пока точной цены билета. Озвученные в интернете цифры в 5-6 гривен некорректны. Сейчас наша задача – утвердить механизм на уровне Кабмина, а уже после этого начнем считать и утверждать”, - сказал Попов.

Он отметил, что переход на новую систему оплаты за проезд позволит мы избавиться от «зайцев» и лишней траты денег.

“Например, в «Киевпасстрансе» у нас две тысячи кондукторов, но увы, 43% выручки идет на сбор самой выручки. 67% — на все остальное – на бензин, на зарплату… Это прошлый век. Нафталин. Мы хотим европейскую систему”, - сказал Попов.

Он надеется, что систему удастся запустить с 1 января.

Справка УНИАН. 24 сентября газета “Вести” со ссылкой на проект тарифной революции в столице и собственные соответствующие расчеты написала, что проезд в киевском метро после Нового года обойдется в 5 грн.