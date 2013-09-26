В Киеве внедрят электронную программу мониторинга питания детей в детсадах

До конца года в каждом садике столицы заработает электронная программа мониторинга питания детей. Предварительное испытание проекта в 11 детских садах Печерского района показало превосходные результаты, и столичная власть готова распространить проект на весь город – рассказал заместитель председателя КГГА Виктор Корж во время презентации программы.

«В рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича в столице продолжается работа по расширению сети детских садов и обеспечения доступа каждого ребенка к дошкольному образованию. Приоритетным направлением в работе столичной власти является также организация качественного питания детей», – рассказал Виктор Корж.

По его словам, чтобы унифицировать весь процесс, было решено ввести программное обеспечение мониторинга питания детей в детсадах. С помощью программы город планирует, в частности, и централизовать формирование меню для всех детских садов Киева, позволит перейти на централизованную закупку и поставку продуктов во все детсады города.

Как отмечают в КГГА, программа мониторинга питания в дошкольных учебных заведениях является многоуровневой и предусматривает работу как в детских садах, так и в управляющих учреждениях. Программа позволяет централизованно формировать ежедневное и перспективное меню, вести учет и контролировать поставки и остатки продуктов. Также с помощью программы специалисты контролировать, как выполняются в детсадах нормы по питанию – получают ли маленькие киевляне необходимую растущему организму норму витаминов, белков, жиров и углеводов. А работникам детсадов новация сократит количество «бумажной» работы.