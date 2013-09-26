Самолет оказался причастен к ДТП на Жулянском мосту (фото)
17:23, 26 сентября 2013Киев
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Водитель засмотрелся на самолет
Водитель засмотрелся на самолет / Фото : kp.ua
Сегодня небольшой самолет и легковой автомобиль попали в ДТП на Жулянском мосту в Киеве.
Как пишет «Комсомольская правда в Украине», самолет (предварительно - АН-28) перевозили с помощью буксира с аэродрома "Чайка" на Петропавловской Борщаговке в музей авиации на территории аэропорта "Киев" в Жулянах.
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По одной из версий, водитель автомобиля "Шкода Фабия" засмотрелся на проезжающий мимо самолет и столкнулся с джипом.
"Шкода Фабиа" столкнулась с джипом / Фото : kp.ua
Издание отмечает, что сотрудники ГАИ выясняют, виновны ли буксировщики летательного аппарата в аварии.
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