Самолет оказался причастен к ДТП на Жулянском мосту (фото)

17:23, 26 сентября 2013
Киев
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Водитель засмотрелся на самолет

ДТП та літак / Фото : kp.ua

Сегодня небольшой самолет и легковой автомобиль попали в ДТП на Жулянском мосту в Киеве.

Как пишет «Комсомольская правда в Украине», самолет (предварительно - АН-28) перевозили с помощью буксира с аэродрома "Чайка" на Петропавловской Борщаговке в музей авиации на территории аэропорта "Киев" в Жулянах.

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По одной из версий, водитель автомобиля "Шкода Фабия" засмотрелся на проезжающий мимо самолет и столкнулся с джипом.

ДТП і літак / Фото : kp.ua

Издание отмечает, что сотрудники ГАИ выясняют, виновны ли буксировщики летательного аппарата в аварии.

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