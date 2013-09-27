На Теремках откроют новый автовокзал (фото)

Через пару недель на Теремках откроют новый современный автовокзал. Тут будут пять платформ для автобусов, фастфуд, комната матери и ребенка. В перспективе Московский и Южный автовокзалы планируют закрыть, а пока большинство рейсов переедут на Теремки, пишут "Вести".

Обещают, что цены на проезд повышать не будут.

Передадут городу

Пока вокруг уже полностью готового здания — забор и грязь. Но строители говорят, что скоро все заасфальтируют и благоустроят. «Это вокзал последнего поколения. Здесь будут фаст-фуды, комната матери и ребенка, медпункт, отделение милиции», — рассказал нам глава Голосеевской администрации Анатолий Куренной. По его словам, здание готово на 97%. Не хватает только «начинки» — оборудования. На площади 1,7 тыс. кв. м кроме самого здания разместятся пять платформ, а на стоянке будет 48 мест для автобусов. За сутки здесь смогут обслужить до 8,5 тыс. пассажиров (3,1 млн в год).

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«Автовокзалу нужно дать юридический адрес и передать в собственность города, что будет сделано на сессии Киеврады. Ведь он строился за деньги инвестора», — рассказал нам глава департамента транспорта КГГА Евгений Водовозов. С открытием нового автовокзала решится судьба существующих — Центрального (на Московской площади) и Южного (возле ипподрома). «Они не должны находиться в городе. Этот вопрос должно решить министерство инфраструктуры. В любом случае, сначала нужно перенести маршруты», — сказал он.

Все переедут

Анатолий Куренной не сомневается, что перевозчики переберутся на новый автовокзал. И цены, говорит, не поднимут. «Цены на проезд останутся прежними. Вокзальный сбор для перевозчиков будет такой же, как на Центральном и Южном. Даже те направления, которым придется немного дальше ехать, вряд ли рискнут поднять цены — там не такие большие затраты на бензин», — говорит он. Перевозчики это подтверждают: от нового вокзала будут отправляться автобусы в западном, одесском, восточном направлениях. А вот насчет международных рейсов вопрос пока не решен — возможно, они будут на Выдубичах. Практически вместе с автовокзалом откроется и станция метро «Теремки», поэтому тем, кто приезжает в Киев, будет удобно добираться до центра.