Андреевский спуск / Фото : 777-konstantin.blogspot.com

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Николая Томенко, фонд которого положил начало общенациональной акции «7 чудес Украины» в 2007 году.

Так, победителями акции «7 чудес Киева» стали (по алфавиту): Андреевская церковь и Андреевский спуск, Дом с химерами, Видубицкий монастырь, Владимирский собор, Киево-Могилянская академия и Старый Подол, Киево-Печерская лавра, София Киевская.

В сообщении отмечается, что акция «7 чудес Киева» стартовала в начале 2013 года. Во время ее первого этапа специалистами, экспертами и членами Оргкомитета акции были отобраны 30 объектов-финалистов, которые дальше соревновались за звание чудес Киева, а с мая на официальном сайте акции www.7chudes.in.ua началось Интернет-голосование, где каждый желающий имел возможность выбрать свои 7 чудес Киева.

Параллельно методом анкетирования были опрошены эксперты, которые тоже определили лучшие объекты столицы. Именно по сумме показателей Интернет- и экспертного голосования (50/50) и были определены победители акции «7 чудес Киева».

В пресс-службе отмечают, что оргкомитетом также было принято решение объединить в одну номинацию как объекты, которые совмещены территориально и создают своеобразные единые историко-архитектурные и культурные комплексы города - Андреевскую церковь с Андреевским подъемом, а также Киево-Могилянскую академию со Старым Подолом.

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Кроме того, Оргкомитетом акции было принято решение отметить специальными наградами также спецноминантов акции: Михайловский Златоверхий собор как самый выдающийся из воспроизведенных объектов Киева, а также Николаевский костел и Национальный художественный музей как два выдающихся памятника столицы, требующие немедленной реставрации при поддержке государства.

В пресс-службе также добавили, что, по традиции, о победителях акции «7 чудес Киева» будут отсняты телевизионные передачи и напечатана полиграфическая продукция - буклеты, календари.

Как сообщалось, со времени учреждения всеукраинской акции «7 чудес Украины» были определены «7 историко-архитектурных чудес Украины», «7 природных чудес» и «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».