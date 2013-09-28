Шулявский мост в Киеве разрушается из-за фур (фото)

Шулявский путепровод (построен в 1968 году), который после нескольких пожаров на секонд-хенде под ним был признан аварийным и укреплен специальными подпорками, продолжает разрушаться, пишет "Сегодня".

«С его конструкций то и дело сыплются куски бетона. Поражаюсь: почему власти ничего не делают с этим объектом? Неровен час он вообще рухнет», — говорит местный житель Сергей. «То, что от путепровода отваливаются куски бетона, свидетельствует о том, что ремонтировать его нужно было давно», — поясняет «Сегодня» завотделом технической диагностики НИИ им. Шульгина Павел Сташук.

В мэрии планируют начать ремонт на Шулявке только в 2015 году. «Проект обойдется ориентировочно в 400 млн грн. Он предусматривает строительство новых съездов с путепровода и снос цеха завода «Большевик». Это очень затратно, в 2014-м мы его не потянем, ведь начали масштабный ремонт проспекта Победы. Вот когда дойдем до этого отрезка проспекта, тогда и будем ставить вопрос о реконструкции. Скорее всего в 2015-м», — говорит глава КГГА Александр Попов.

Но доживет ли мост до этого времени? Эксперты считают, что тянуть с ремонтом нельзя, иначе мост может начать разрушаться.

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«После нескольких пожаров под путепроводом мы проводили исследования его техсостояния, но они до конца не проведены, — отмечает Сташук. — Тогда мост укрепили мощными металлическими подпорками. Сейчас именно на них приходится вся нагрузка переправы и транспорта. Если бы их не было, транспорт по нему не ездил бы вообще. Достоит ли он до 2015 года? Нагрузка на путепровод очень большая, по нему, несмотря на запрет, ездят даже фуры, что очень негативно сказывается на состоянии переправы».

В КП «Киевавтодормост», на балансе которого находится путепровод, говорят, что следят за его состоянием. «Да, визуально он выглядит неприглядно и требует ремонта. Но, по классификации аварийности подобных сооружений, Шулявский путепровод имеет пока четвертую, предаварийную стадию. Думаю, до 2015 года он достоит. Страшилки, как в фильмах-катастрофах, с обрушением конструкций не будет. Последнее комплексное обследование моста мы проводили в 2009 году», — говорит начальник КП «Киевавтодормост» Александр Левченко. Специалисты предприятия каждую весну и осень проводят обследование путепровода. Там установлены временные металлические подпорки (оборудованы устройствами по типу домкратов), они стоят впритык к балке моста, на случай возможного обрушения. За полгода каждая секция от вибраций транспорта проседает на один-полтора сантиметра, рабочие вручную подкручивают их, чтобы конструкция не проседала. «Главная беда для путепровода — фуры, весом более десяти тонн. Именно они уменьшают его долговечность», — говорят в «Киевавтодормосте».