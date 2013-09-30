Секта проводит массовые сеансы экзорцизма в центре Киева (видео)

В 2013 году прямо в центре Киева, в Республиканском Дворце Спорта, происходят массовые сеансы экзорцизма.

Как сообщает ТСН.Тиждень, десятитысячную арену на целый месяц арендовала харизматическая церковь "Возрождение" и проводит там разнообразные обряды - уже несколько недель со сцены столичного Дворца Спорта пастор Владимир Мунтян уверяет, что исцеление от рака и ДЦП, снятие родового проклятия - все это возможно.

"Сегодня в Службе безопасности Украины есть три экспертных заключения от разных трех институтов, психологических экспертиз, где четко указано и отмечено, что секта Владимира Мунтяна явно создана с целью манипулирования сознанием граждан, подменяя понятия, стирая и выдавая желаемое за действительное. Фактически завладевают средствами, манипулируя людьми. То есть, это такая же секта, как и у Сандея Аделаджи", - сообщил адвокат Иван Боднарук, который защищает пострадавших в афере Кингз Кэпитал церкви Сандея Аделаджи "Посольство Божье".

Так, билет на 30 дней на праздник исцеления стоит 800 грн, но Дворец спорта выкуплен на месяц, стоимость чего составляет несколько миллионов гривен.

"Секта Владимира Мунтяна имеет доход порядка нескольких миллионов гривен в месяц. Причем они не облагаются налогами. Де-юре они считаются религиозной организацией, де-факто - это сектантство, обложения поборами" , - пояснил Боднарук.

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И действительно, кроме покупки билета, люди жертвуют деньги. Для этого есть специальные ведра. Это называется партнерством. Каждый день человека побуждают жертвовать церкви, точнее Богу, как это называет сам Мунтян - за изгнание бесов, за исцеление, за снятие проклятия.

Понаблюдав за криками и сеансами одновременной изгнания бесов из десятков людей, можно легко поддаться искушению и поверить "пастору", говорят эксперты.

"Это делается на показ. То, что они делают. Где гарантия того, что те , кто дергается и падает, не является статистом, который заражает . Психическое заражение - есть такое понятие. Я знаю много случаев, когда специально договариваются ... Заражение происходит, когда несколько падают. Но это делается по сговору. И всегда есть процент людей истерического склада, которые очень сильно подражают" , - пояснил эксперт по нетрадиционным религиям Владимир Петухов.