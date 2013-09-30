К 70-летию освобождения Киева ветераны получат материальную помощь от города

Киевская горгосадминистрации подготовила и подала на утверждение Киеврады проект решения о предоставлении столичным ветеранам Великой Отечественной войны и жертвам нацистских преследований в преддверии 70-й годовщины освобождения Киева адресной материальной помощи. Об этом сообщил журналистам глава КГГА Александр Попов.

«Проект решения о выделении средств на адресную материальную помощь на общую сумму более 27 миллионов гривен подготовлен и направлен в Киевраду. Я призываю депутатов поддержать это решение и уверен, что оно будет единогласно принято на ближайшей сессии 2 октября», – сказал Александр Попов.

Руководитель Киева подчеркнул, что Президент Украины Виктор Янукович настоятельно требует от региональных властей повышать уровень социальной защиты ветеранов. «Глава государства требует, чтобы каждый ветеран почувствовал реальную заботу со стороны государства. Это наш священный долг перед теми, кто освободил нашу землю, наш город от немецко-фашистских захватчиков», – отметил Александр Попов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, согласно проекту решения, помощь от города получат, в частности, ветераны, имеющие особые заслуги перед государством, ветераны, оборонявшие Киев, в том числе народные ополченцы, партизаны-подпольщики, инвалиды войны, малолетние узники концлагерей, участники войны и члены семей погибших инвалидов войны.