Трое милиционеров пытали 59-летнюю женщину

В Киеве три милиционера выбивали признание у 59-летней женщины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Оболонского района столицы.

В частности, установлено, что в июне этого года трое сотрудников Оболонского райуправления милиции (оперуполномоченный уголовного розыска и два инспектора ППС), находясь в служебном кабинете, силой пытались заставить киевлянку дать признательные показания в совершении кражи мобильного телефона.

В соответствии с материалами расследования, милиционеры нанесли женщине удары руками по голове и телу, а также резиновой палкой - по ногам.

В настоящее время указанным лицам вручено письменное сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий).

Кроме того, прокуратура заявила ходатайство об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей, сообщили в пресс-службе.