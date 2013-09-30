Киев выделит деньги на артезианский гидроузел в Бортничах

Киев выделит пять миллионов гривен для скорейшего завершения строительства и сдачи в эксплуатацию первой очереди комплекса артезианского водоснабжения в Бортничах. Соответствующая норма содержится в проекте изменений к Программе экономического и социального развития г. Киева на 2013 год, подготовленном КГГА и внесенном в повестку дня заседания Киеврады 2 октября.

Напомним, что ранее киевляне, проживающие в Бортничах, обратились к столичной власти с просьбой ускорить работы на гидроузле и сдачу его в эксплуатацию.

Введение в эксплуатацию артезианского комплекса обеспечит качественной питьевой водой более 15 тысяч жителей микрорайона. В том числе будет решен вопрос водоснабжения в новых многоэтажных домах, которые возводятся в Бортничах.