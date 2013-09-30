Киев выделит деньги на артезианский гидроузел в Бортничах

13:33, 30 сентября 2013
Киев
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Попов просит Киевраду одобрить выделение денег 

Киев выделит пять миллионов гривен для скорейшего завершения строительства и сдачи в эксплуатацию первой очереди комплекса артезианского водоснабжения в Бортничах. Соответствующая норма содержится в проекте изменений к Программе экономического и социального развития г. Киева на 2013 год, подготовленном КГГА и внесенном в повестку дня  заседания Киеврады 2 октября.

Напомним, что ранее киевляне, проживающие в Бортничах, обратились к столичной власти с просьбой ускорить работы на гидроузле и сдачу его в  эксплуатацию.

Введение в эксплуатацию артезианского комплекса обеспечит качественной питьевой водой более 15 тысяч жителей микрорайона. В том числе будет решен вопрос водоснабжения в новых многоэтажных домах, которые возводятся в Бортничах.

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