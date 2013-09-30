Киевляне жалуются Азарову на холодные детсады

Температура воздуха в группе детсада № 388 - 12 градусов тепла, а в спальне - 9. Такое сообщение на страничку в соцсетях премьер-министра Николая Азарова написала киевлянка Вита Золотарева, передают "Вести".

"Уважаемый Николай Янович! Спешу поделиться своей радостью! Сегодня утром отвела ребенка в детский сад, а там в группе температура воздуха 12 градусов, а в спальне - 9! Конечно же, на целый день оставлять ребенка там никакой здравомыслящий родитель не будет, тем более, что начиная с середины лета там еще и горячей воды нет. Сегодня вроде как начало отопительного сезона, но теплыми батареями там даже и не пахнет. Если интересна эта ситуация, то можете поинтересоваться: сад № 388 по ул. Щербакова в Киеве".

Киевлянка уточняет, что даже не надеется быть услышанной. "Не думаю, что этой ситуацией кто-то всерьез заинтересуется, но эта расхлябанность и наплевательское отношение к людям уже просто надоели. И, кстати, вместо того, чтобы работать, я сейчас сижу с ребенком дома. С включенным обогревателем. И пока что с горячей водой", - добавляет Золотарева.

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Если на протяжении трех дней среднесуточная температура не превысит 8 градусов тепла, то власти должны начать отопительный сезон раньше 15 октября.

с конца прошлой недели в Киеве начали подавать тепло в детсады, роддома и больницы. Со своей стороны, Киевэнерго сообщает, что будет подать тепло на все объекты соцсферы, как только будут поступать соответствующие заявки.

"У нас всегда был первый этап - это подключение социальной сферы, и именно после этого давали добро на подключение жилья. Если сегодня мы сработаем максимально эффективно, значит, завтра-послезавтра можно говорить о подключении и домов", - сказал Попов.

"Как я понимаю, что погода еще будет теплой, но сейчас безусловно нужно делать все, чтобы подать тепло", - сказал Попов.

Ранее соощалось, что в столице Украины из-за устойчивых холодов отопительный сезон начнется раньше запланированных сроков – с 30 сентября.