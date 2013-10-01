Деснянский райсуд продолжил рассмотрение дела Индило

Деснянский районный суд города Киева продолжил рассмотрение уголовного дела относительно обстоятельств смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции в мае 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Ирина Дигтяр сообщила, что следователь предоставил два диска с записями из камер видеонаблюдения райотделения милиции, которые были сделаны 17 и 18 мая 2010 года. В настоящее время участники процесса смотрят видео из камеры, где содержался Индило.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило из одного из общежитий в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

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Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Позже дело было передано на расследование в прокуратуру столицы. В прокуратуре заявили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности до смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное разбирательство уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.