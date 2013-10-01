На Лукьяновке через 2 года появится двухполосный тоннель

Уже через два года Лукьяновская площадь изменится до неузнаваемости. Трамвайные пути отсюда уберут на ул. Бердичевскую и Коперника, выезд с ул. Дегтяревской на Мельникова станет односторонним, для автобусов и троллейбусов сделают «карман», а под ул. Артема будет построен двухполосный тоннель (от Глубочицкого проезда до пересечения улиц Кравченко и Дмитриевской), пишут "Вести".

В перспективе здесь обещают большой тоннель с ул. Черновола на Подольско-Воскресенский мост.

«Правда, сейчас вопрос о строительстве большого тоннеля не стоит. Его будем строить чуть позже, к завершению Подольско-Воскресенского моста. В первую очередь будут реорганизованы перекрестки и переложены трамвайные пути», — рассказал нам заместитель главного архитектора Андрей Вавриш.

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По его словам, реконструкцию уличной сети профинансирует инвестор, который будет строить торгово-развлекательный комплекс на территории трамвайного депо.

«Появление ТРЦ на Лукьяновке создаст дополнительные транспортные нагрузки в этом и без того загруженном районе, поэтому мы поставили задачу инвестору поучаствовать в реорганизации движения тут. Причем закончить строительство развязки он должен к моменту сдачи ТРЦ», — говорит Вавриш.