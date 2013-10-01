В КГГА придумали, как заставить инвесторов выполнять обязательства

На сессии Киевского горсовета 2 октября депутатам предложат внести изменения в порядок проведения инвестиционных конкурсов, которые позволят разблокировать реализацию «замороженных» инвестпроектов в Киеве и сэкономить бюджетные деньги.

Проект решения предлагает привести в соответствие с изменившимся законодательством порядок организации инвестконкурсов. Также в документе учтена возможность смены заказчика инвестконкурса или инвестора. По словам заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко, из-за того, что эти вопросы до сих пор оставались неурегулированными, в городе не реализованы многие из запланированных проектов, а бюджет недополучил огромные суммы.

«Сегодня в городе «зависло» немало инвестконкурсов, заказчиками которых выступали районные советы. Поскольку правопреемников у ликвидированных советов нет, то отсутствует и механизм завершения конкурсов или контроля инвестора за уже реализованными проектами. Поэтому в решение вносятся поправки, в соответствии с которыми инвестиционная комиссия имеет право при необходимости изменить заказчика», – объяснил Крамаренко.

Также комиссия получит право изменять или расторгать договор с инвестором, не выполнившим свои обязательства.

Еще одна группа поправок к действующему Положению о проведении инвестконкурсов касается экономии бюджетных средств. В проекте решения, которое предполагается принять 2 октября, оговорено, что заказчик инвестконкурса – коммунальная организация либо орган власти – может потребовать от победителя возместить расходы на подготовительные работы и затраты на социальную и инженерно-транспортную инфраструктуру.

«Таким образом мы сможем экономить бюджетные деньги и наполнять бюджет за счет инвесторов», – поясняет новшества Крамаренко.

Ранее городская власть признавалась, что в городском бюджете-2013 намечается дефицит в размере порядка 2 млрд грн. Чтобы закрыть эту брешь, глава КГГА Александр Попов поручил профильным департаментам мобилизовать все внутренние резервы города. Проект решения об изменении порядка проведения инвестконкурсов подготовлен именно с такой целью. Эффект от предложенных новшеств городская власть рассчитывает получить еще в текущем году.