В школьных столовых дети начнут платить по безналу

Совсем скоро столичные школьники, как и взрослые, смогут обзавестись банковскими карточками. По кредиткам они будут покупать булочки в буфетах, а родителям придет sms-ка: что именно и по какой цене приобрели их дети. Первыми пластик пробуют ученики гимназии №75 на Печерске, пишут "Вести".

Мы побывали в школе и узнали, как детвора забывает пин-коды и радуется, что теперь одноклассники не отберут наличку.

Карта защищает от девочек

Столовую гимназии №75 ничем не отличишь от обычной школьной. Разве что на стойке, где раздают еду, стоит терминал для электронных карточек. «Сок и булочку? Хорошо. Вводи код», — говорит завпроизводством столовой Людмила Федоровна и проводит картой пятиклассника Вадима по терминалу. Вадик становится на носочки, замирает, вспоминая цифры, и вводит пин-код. «Бывает, что детвора забывает код, и тогда я даю обед взаймы. На следующий день рассчитываются», — признается Людмила Федоровна. Но Вадим говорит, что секретный код заучил. «Но я вам не скажу, потому что потом бандиты могут снять все деньги с моей карты», — говорит нам мальчик.

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А вот пятикласснику Мише пластиковая карта нравится тем, что ее не отбирают девочки. «Раньше девочки могли деньги забрать или попросить — приходилось давать. А теперь нет. Деньги вечно исчезают из кошелька», — поделился своей теорией Миша.

Следят за питанием детей

Родители сами пополняют карточный счет своих детей. «Родителям приходят sms-ки, в которых сообщается, где и когда ребенок расплатился, а также остаток на счете, — рассказывает нам о новшестве начальник Печерского райуправления образования Алла Ратушная. — Когда карты получат все ученики (сейчас их выдали примерно половине), родителям будет подключена дополнительная услуга: они даже смогут видеть, что именно купил их ребенок. В дальнейшем мы планируем, чтобы этими карточками дети открывали свои шкафчики и проходили в школу через турникеты».

Родители на новинку реагируют по-разному. «Я довольна. Вижу, где он расплатился, и наличные не нужны. Не опасаюсь, что деньги потеряет или потратит на что-то другое,», — говорит мама Юлия. «А я недовольна, потому что мне навязывают договор с одним банком, когда я и муж имеем счета в другом. А выбрать банк самостоятельно нельзя», — говорит мама Марина. По словам Ратушной, если эксперимент пройдет удачно, то электронные карточки будут внедрять во всех школах.