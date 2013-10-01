Киевские таксисты находят способы повышения цены на проезд

Столичные таксисты не хотят везти пассажиров за минимальный тариф в 35 гривен. Поскольку конкуренция большая, то откровенно повышать цены они не хотят. Но зато придумывают хитрости, чтобы выбить из пассажира лишние 5–10 грн. В итоге стоимость проезда сравняется с дорогими службами такси, пишут "Вести".

Хитрости таксистов

В Киеве минимальный тариф на проезд в такси — в среднем 30–35 грн. Правда, уехать за такие деньги киевляне могут лишь в редких случаях. «Меньше чем на сорок гривен никто заказ не берет. Некоторые установили себе даже фильтры, не пропускающие «шаровые» заказы. Ждут, когда заказчик накинет к тарифу хотя бы 5–10 гривен», — рассказал нам таксист Николай. Официально это подтверждают. «Это — как аукцион. Фактически все водители могут видеть заказ через серверы обмена, но не берут, пока не будет подходящей цены», — говорит руководитель «Украинской таксомоторной ассоциации» Андрей Антонюк.

Повышать тарифы на бумаге владельцы такси не хотят, а потому заманивают клиента мифически низкой ценой. «Диспетчер назовет вам 30–35 гривен. Вы будете ждать, но свободной машины не окажется. В диспетчерской вам ответят: заказ передан, а машин нет», — говорит Антонюк. Некоторые находят выход. «Заказал такси, назвали минималку, сижу жду. Через некоторое время перезванивает таксист и говорит, мол, он из партнерской компании, у них свободных такси нет. Он может меня отвезти, но на 10 грн дороже. Конечно, соглашаюсь», — рассказал киевлянин Евгений. Но большинство клиентов сами поднимают тариф, и в итоге цена выходит, как в дорогих конторах. «Я пользуюсь такси, где минималка 45–50 гривен, и там машина находится всегда. Знакомый посоветовал дешевое такси, но в итоге я поехал все равно за те же 50 гривен, только ожидал дольше», — рассказывает киевлянин Алексей.

Закон поднимет цену

Жаловаться на такой подход некому — ни диспетчер, ни владелец компании ни за что не отвечают. «Порядок навел бы закон о такси, там четко было бы прописано, на кого жаловаться. Но его до сих пор не приняли», — говорит Антонюк. В тоже время, среди таксистов распространено мнение, что после принятия закона количество служб резко уменьшится, а оставшиеся резко поднимут цены для пассажиров (которые сейчас относительно низкие из-за сильной конкуренции). По словам эксперта по транспорту Богдана Аганина, чтобы не ждать машину час, нужно четко спрашивать у диспетчера, сколько нужно заплатить, чтобы она приехала.

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Государственного регулирования цен на такси в Киеве нет. Это нам подтвердила пресс-секретарь Мининфраструктуры Елизавета Ярмош. «У таксистов свободный тарифный рынок. Они определяют среднюю стоимость, исходя из своих затрат и прибылей», — сказала она и напомнила, что министерство давно подготовило законопроект «О такси», он сейчас на общественных слушаниях. Кстати, есть методичка Минтранса, по которой можно рассчитать тарифы в такси в каждом городе. Согласно ей, минималка в Киеве — 38–40 грн.