Киевсовет намерен выделить бесплатные лекарства малообеспеченным

Киевская городская государственная администрация подала на рассмотрение депутатам Киевсовета проект решения, предусматривающий внесение изменений в городскую целевую программу «Турбота. На зустріч киянам» на 2011-2015 годы». Речь идет о привлечении слоев населения, нуждающихся в усиленной социальной защите (воинов-интернационалистов, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, рожениц), к участию в Муниципальной больничной кассе.

Как сообщает пресс-служба КГГА, городская госадминистрация, выполняя задания социальных инициатив Президента Украины, выступила с предложением социально защитить и поддержать наиболее уязвимые категории киевлян, выплачивая из городского бюджета членские взносы и все последующие ежемесячные платежи в Муниципальную больничную кассу. Поэтому указанные категории киевлян, не затрачивая никаких средств, при необходимости всегда будут обеспечены необходимыми для полноценного лечения в условиях стационара препаратами.

«На встречах с представителями общественных организаций, объединяющих афганцев, чернобыльцев, мы заручились их принципиальной поддержкой. Сейчас городская власть отрабатывает механизмы взаимодействия с МБК. Важно понимать, что инициатива столичной администрации ни в коем случае не является заменой гарантированных законом льгот. Это дополнение к социальной защите в области медицинского обеспечения город считает необходимым предложить тем, кто в этом нуждается», – отметил директор стратегического развития МЛК Владимир Загородний.

По словам Николая Гончаренко, Председателя Киевского городского Союза ветеранов Афганистана, такое начало власти – дело хорошее. «Особенно, если такая инициатива не разовая. Если власть в лице главы КГГА Александра Попова и в дальнейшем будет улучшать социальную защиту ветеранов войны и создавать надлежащие условия для нормальной жизнедеятельности, мы с радостью поддержим это начинание», – отметил он.