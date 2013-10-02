Депутаты, журналисты и милиция готовятся к сегодняшней сессии Киевсовета

Депутаты Киевского городского совета и сотрудники Киевской городской государственной администрации заранее приходят в мэрию, где в 10.00 планируется сессия Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистов, которые будут освещать работу сессии, с 7-ми утра группами проводят в помещение КГГА. Их собирают на 2-м этаже возле колонного зала, и в 08.30 обещают провести в помещение Киевсовета, где ожидается брифинг секретаря Киевсовета Галины Гереги.

В помещение КГГА и Киевсовета все попадают через боковой вход, поскольку центральный вход закрыт.

Здание Киевсовета со стороны центрального входа ограждено щитами, вдоль которых находятся милиционеры. У здания КГГА стоят до 10 автобусов с правоохранителями.

Внутри помещения КГГА на 1-м этаже находятся около 100 бойцов «Беркута», которые охраняют вход, через который сейчас люди проходят в КГГА.

У здания мэрии в настоящее время митингующих нет.

Также два въезда во двор КГГА заблокированы автобусами «Беркута». Во дворе администрации стоят 20 автобусов с правоохранителями.