На Троещине построят амбулаторию семейной медицины

В Деснянском районе Киева появится еще одна амбулатория семейной медицины. Средства на ввод в эксплуатацию амбулатории по адресу проспект Лесной, 23-а, предусмотрены изменениями к Программе экономического и социального развития г. Киева на 2013 год, которые планирует утвердить на заседании 2 октября Киевский городской совет.

На строительство и оснащение амбулатории необходимыми медицинскими приборами и техникой город выделяет более 550 тысяч гривен. В общем, согласно распоряжению главы КГГА Александра Попова, в Киеве построят новые и отремонтируют существующие помещения для 18 новых амбулаторий семейной медицины.

Так, помещение амбулатории врачей семейной медицины планируют расположить по адресам:

Голосеевский район – ул. Теремковская, 9, и ул. Казацкая, 67-а;

Дарницкий район – ул. Завальная, 1-в, ул. Шевченко, 16 (Бортничи), ул. Елены Пчилки (Позняки 4-а), ул. Вишняковская (Осокорки 11);

Деснянский район – пр. Лесной, 23-а;

Днепровский район – ул. Радужная, 23-а, ул. Ярослава Гашека, 8-а/1;

Оболонский район – ул. Маршала Малиновского, 4, пр-т Героев Сталинграда, 26;

Подольский район – ул. Тираспольская;

Святошинский район – ул. Кулибина, 4/2, ул. Туполева, 11-е, ул. Клавдиевская, 40;

Соломенский район – ул. Василенко , 4, ул. Героев Севастополя, 14-а, бульвар Ивана Лепсе, 43.

В Департаменте здравоохранения КГГА информируют, за последние полтора года в рамках внедрения инициированной Президентом Украины медицинской реформы в столице заработало более 100 амбулаторий общей практики семейной медицины. Основной целью их создания является приближение медицинских услуг к месту жительства пациента.