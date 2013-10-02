Герега открыла заседание Киевсовета под охраной Беркута

Секретарь Киевсовета Галина Герега объявила 12-е заседание шестой сессии Киевсовета открытым.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировалось 79 депутатов Киевсовета.

Депутаты начали работу с поздравления именинников, после чего перешли к утверждению повестки дня.

В то же время снаружи группа митингующих осуществила попытку перекрыть движение на Крещатике возле здания мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения “Беркут” окружили людей и вытесняют их с проезжей части Крещатика на тротуар.

Остальные представители оппозиции продолжают попытки прорваться через кордоны милиции к зданию КГГА, в частности, они срывают с бойцов “Беркута” шлемы, бьют их ими, пытаются сорвать форму. Впрочем, милиция активных действий с применением спецсредств не осуществляет, пытаясь через громкоговорители успокоить людей, и призывает не совершать противоправных действий в нарушение общественного порядка.

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Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, несколько работников милиции получили незначительные травмы.

В то же время, как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», народные депутаты Украины от фракции «Батькивщина» пытаются попасть внутрь здания Киевсовета, которое полностью окружено спецподразделениями милиции.

В частности, депутаты Юрий Одарченко, Александр Бригинец, Андрей Павловский и Леонид Емец пытаются оттащить металлические щиты, которыми перегорожен центральный вход в здание.

После столкновения депутатам все-таки удалось подойти к входу, однако, «Беркут» не пропускает их внутрь.

В свою очередь милиция применила слезоточивый газ. В частности, пострадали народные депутаты и журналисты, которые освещают событие. По словам депутатов, им прыснули газом прямо в лицо, сообщает пресс-служба партии.

По данным милиции в акции протеста принимают участие до пятисот сторонников оппозиции.