Оппозиция не заинтересована в выборах в Киеве - эксперт

Вместо того, чтобы назначить выборы в ВР, оппозиция опять попытается заблокировать работу Киевсовета. Это обусловлено тем, что она не заинтересована в проведении выборов в Киеве, однако признаться в этом своим избирателям ее представители не могут. Так прокомментировал активность митингующих от «Свободы» и «Батькивщины» под стенами столичной мэрии руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко.

«Оппозиция собирается снова заблокировать работу Киевсовета. Тем не менее, никакой реальной деятельности в Верховной Раде по поводу выборов в Киеве, кроме политических заявлений депутатов от «Батькивщины», «УДАРА» и «Свободы», не будет. Это обусловлено тем, что оппозиция не заинтересована в выборах в Киеве, однако показать это своим избирателям в столице ее представители не могут» - отметил эксперт. – «Тем не менее, я бы рекомендовал народным депутатам вместо блокирования Киевсовета назначить дату выборов в Киеве в Верховной Раде, в полномочия которой входит этот вопрос. Блокирование работы горсовета с точки зрения достижения данной цели выглядит абсолютно бессмысленно. Особенно, с учетом того, что Киевсовет уже 2 раза обращался при поддержке главы столичной горадминистрации Александра Попова к Верховной Раде с просьбой определиться с датой проведения выборов в городе».

Напомним, сегодня по распоряжению и. о. главы Киевсовета Галины Гереги должно состояться пленарное заседание. В повестку дня внесено более ста проектов решений, касающихся социальной защиты населения и обеспечения жизнедеятельности города. В частности, город планирует выделить более 27 миллионов гривен на выплату разовой материальной помощи отдельным категориям киевлян по случаю 70-летия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.