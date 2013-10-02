Под Киевсоветом митингующие исцарапали милиционера

Для двух сотрудников милиции, которые пострадали в результате толчеи во время акции протеста против проведения сессии Киевсовета, вызывали «скорую помощь».

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

Как отметили в главке милиции, одного из милиционеров митингующие исцарапали и порвали ему форму, другому стало плохо, когда из толпы в милицию бросили дымовую шашку.

Сейчас обоим пострадавшим на месте оказана медицинская помощь и они продолжают исполнять свои обязанности.