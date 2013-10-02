Под Киевсоветом митингующие исцарапали милиционера
10:58, 02 октября 2013Киев
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Ему и еще одному милиционеру вызвали скорую
Беркут в Киевсовете
Для двух сотрудников милиции, которые пострадали в результате толчеи во время акции протеста против проведения сессии Киевсовета, вызывали «скорую помощь».
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
Как отметили в главке милиции, одного из милиционеров митингующие исцарапали и порвали ему форму, другому стало плохо, когда из толпы в милицию бросили дымовую шашку.
Сейчас обоим пострадавшим на месте оказана медицинская помощь и они продолжают исполнять свои обязанности.
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