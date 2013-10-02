Киев потерял 800 млн грн, поскольку Киевсовету мешают работать - Герега

Киев потерял 800 млн. грн из-за того, что Киевсовет четыре месяца не работает в нормальном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге перед началом заседания сессии Киевсовета секретарь горсовета Галина Герега.

“Киевсовет уже 4 месяца не работает в нормальном режиме. Город теряет миллионы гривен поступлений в бюджет. Вы знаете, что основным источником наполнения является вопрос от аренды земли, аренды собственности, продажи земли. От аренды земли, продажи земли город не получил где-то до 300 миллионов гривен, а от аренды и продажи имущества - до полумиллиарда гривен”, - сказала Герега.

Она также сказала, что городская власть и депутаты сейчас не могут полностью выполнить социальные обязательства, которые взяли на себя. Кроме того, отметила Герега, экономически этот год очень тяжелый.

“Поэтому Киевсовет должен работать. Мы должны наполнять бюджет, несмотря на политические спекуляции, политическую ситуацию, несмотря на отдельных политиков, которые имеют право на свои политические амбиции, но не тогда, когда от их работы зависят судьбы миллионов киевлян”, - сказала Герега.

Она отметила важность тех решений, которые планируется принять сегодня, а также то, что подготовлено уже около 600 проектов решений, которые также важны для жизни столицы и должны быть рассмотрены в ближайшее время.

Комментируя усиленную охрану, которая привлечена для того, чтобы депутаты провели свое заседание, Герега сказала, что правоохранительные органы самостоятельно принимали решение относительно того, какие меры принимать, чтобы обеспечить работу депутатов. По словам Гереги, она каждый раз перед заседанием обращается к милиции, чтобы они обеспечивали порядок во время заседаний.

“Учитывая, по-видимому, заявление политических сил о проведении акций, а об этом они заявили за 2 дня до проведения пленарного заседания, и заявили о большом количестве людей, которые будут принимать участие в этих митингах, поэтому, по-видимому, правоохранительные органы и приняли соответствующее решение. Они не подчиняются мне, и каким образом они организовали работу - это вопрос к ним”, - сказала секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, оппозиция настаивает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, с 2 июня является нелегитимным. Оппозиция требует назначить выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета на конец 2013 года.

В то же время 9 августа Окружной административный суд признал Киевский городской совет и полномочия секретаря горсовета Гереги легитимными до следующих выборов.

3 сентября Киевский апелляционный админсуд оставил в силе постановление Окружного админсуда, которым продолжены полномочия Киевсовета и его депутатов до 2015 года.

11 июля оппозиционные народные депутаты помешали провести заседание Киевсовета, настаивая, что по закону срок его полномочий завершился 2 июня.

19 августа удалось провести сессию Киевсовета под усиленной охраной помещений КГГА и сессионного зала в связи с попытками представителей оппозиции остановить работу депутатов.

10 сентября председатель КГГА Александр Попов обратился к депутатам горсовета с просьбой провести очередное заседание в начале октября. Он в очередной раз отметил, что город очень нуждается в работе Киевсовета, поскольку необходимо решить много проблемных вопросов.