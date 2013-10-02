Оппозиция штурмует Киевсовет с помощью молодчиков с дымовыми шашками

Народные депутаты от "Батькивщины" , "Свободы" и " УДАРа " пытаются ворваться в Киевсовет под прикрытием боевиков и дымовых шашек. В десять утра перед началом сессии Киевсовета представители оппозиции начали штурмовать здание мэрии. Они пытаются прорвать милицейский кордон с помощью молодчиков криминальной внешности, которые бросают дымовые шашки в правоохранителей. Пока милиции удается удержать кордон, поэтому оппозиционеры пытаются заблокировать движение автомобилей на Крещатике.

Как отметил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, "те, кто сегодня приходят в Киевсовет с ножами, шилом, арматурой и дымовыми шашками вряд ли настроены на конструктивную работу в интересах горожан, и вряд ли смогут убедить людей, что все эти орудия использованы на пользу города и его жителей".

По его словам, попытки обострить вопросы, связанные с деятельностью местного самоуправления в столице, уже не способны вызвать заинтересованность общества.

"Попытки раскрутить эту ситуацию со временем дают все меньший и меньший эффект. Если летом на блокирование сессии пришло определенное количество людей, то во второй раз уже мощно выступили профсоюзы с требованием дать возможность нормально работать Киевсовету. А сегодня митинг собрал немногих. И это понятно. Потому что простые горожане на такие события не ходят. Сюда приходят настроенные на драку ультрас, но их драки не помогут решить проблемы города", - отмечает депутат.

Вместе с тем он убежден, что Киеву необходимы выборы.

"Киевляне должны иметь возможность выбрать такое руководство города, с которым они будут ремонтировать дороги, развивать транспорт и делать другие полезные дела ".

Однако , по словам депутата, это целиком зависит от оппозиции.

"В середине Верховной Рады нет согласованной, консолидированной позиции относительно вариантов решения вопроса местного самоуправления в Киеве. В этом вопросе среди депутатов нет единства. Нет единства и сейчас под стенами Киевсовета, политические силы, которые там собрались, отдельно выступают, отдельно комментируют, отдельно проводят конференции. Кажется, что те силы, которые с трибуны парламента заявляют о единстве, начинают тянуть одеяло каждый на свою сторону, как только доходит до дел", - отмечает депутат.