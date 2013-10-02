Нардепы под мэрией требуют прокурора Киева

Народные депутаты от «УДАРа» позвонили в милицию и вызвали наряд к зданию КГГА. Также они требуют приезда прокурора Киева в мэрию.

Об этом сообщил народный депутат фракции «УДАР» Виктор Чумак, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

По словам Чумака, народные депутаты будут ожидать представителей милиции для того, чтобы они зафиксировали факт нарушения действующего законодательства со стороны правоохранительных органов, которые препятствуют народным депутатам попасть в помещение КГГА, где сейчас проходит «незаконная сессия Киевсовета».

По теме: Оппозиция штурмует Киевсовет с помощью молодчиков с дымовыми шашками

«Охранники, которые окружили здание КГГА, грубо нарушают законодательство», - заявил Чумак.

Он также сообщил, что «ударовцы» выехали в городскую прокуратуру Киева, чтобы требовать от прокурора Киева приехать к зданию КГГА и убедиться, как стражи порядка нарушают права народных депутатов.

Также в пресс-службе сообщили, что народных депутатов от «УДАРа» не пустили в помещение КГГА, где должна проходить незаконная сессия Киевсовета. В частности, народные депутаты от фракции «УДАР» Виктор Чумак, Валентин Наливайченко, Тарас Кутовый, Павел Ризаненко и другие утром пытались пройти через кордоны милиции, однако им это не удалось. Охрана КГГА отказалась открыть двери и разрешить народным депутатам попасть в помещение.

В 7 часов утра в сессионный зал прошел только заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете VI созыва Андрей Странников, который наблюдает за происходящим в Киевсовете.

Народные депутаты неоднократно отмечали, что правоохранительные органы нарушают Закон «О милиции» и Закон «О статусе народного депутата».

Под стенами Киевсовета также собрались киевляне и представители оппозиционных сил, которые требуют не проводить незаконную, по мнению оппозиции, сессию Киевсовета и безотлагательно назначить и провести выборы столичного мэра и депутатов Киевского городского совета.