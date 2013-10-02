Милиция пообещала отпустить всех задержанных под Киевсоветом
11:59, 02 октября 2013Киев
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После составления админпротоколов
Всех задержанных во время акции под Киевсоветом выпустят после того, как на них будет составлен админпротокол за мелкое хулиганство.
Об этом заявила и.о. пресс-секретаря киевской милиции Ольга Билык, сообщает Украинская Правда.
"Сейчас по 5 митингующих правоохранители составляют административные протоколы по факту мелкого хулиганства. После составления всех необходимых материалов их отпустите", - сообщила она.
"Отдельные нардепы пытаются прорваться к автобусам, пробить колеса, освобождая митинигувальникив, поэтому мы и отмечаем, что они будут отпущены", - добавила она.
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