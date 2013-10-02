Милиция пообещала отпустить всех задержанных под Киевсоветом

Всех задержанных во время акции под Киевсоветом выпустят после того, как на них будет составлен админпротокол за мелкое хулиганство.

Об этом заявила и.о. пресс-секретаря киевской милиции Ольга Билык, сообщает Украинская Правда.

"Сейчас по 5 митингующих правоохранители составляют административные протоколы по факту мелкого хулиганства. После составления всех необходимых материалов их отпустите", - сообщила она.

"Отдельные нардепы пытаются прорваться к автобусам, пробить колеса, освобождая митинигувальникив, поэтому мы и отмечаем, что они будут отпущены", - добавила она.