В Киеве в 2014 году появится легкое метро

В следующем году в Киеве серьезно возьмутся за рельсовый транспорт. Трамваи обещают сделать бесшумными и скоростными, а городскую электричку пополнить новыми современными составами с низким полом и крючками для лыж, пишут "Вести".

Власти собираются сделать из трамваев легкое метро, которое кольцом пройдет по всему Киеву. Начнут в 2014 году с левого берега, где развита трамвайная сеть. Жители левобережных районов получат возможность быстро добраться к нужной линии метро. «Трамваи свяжут три линии метро — Святошинско-Броварскую (станция «Лесная»), Сырецко-Печерскую (станция «Бориспольская») и будущую Подольско-Вигуровскую (станция «Радужная»). Для этого в некоторых местах нужно будет продолжить рельсы, которые отделят от проезжей части (как скоростной трамвай на Борщаговке. — Авт.)», — рассказал нам замглавы КГГА Михаил Костюк.

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Самый мощный пересадочный узел будет возле будущей станции метро «Радужная». Сюда продолжат скоростной трамвай с Троещины, что позволит жителям района воспользоваться подземкой, не дожидаясь, пока ее дотянут до их района. Все трамвайные линии будут модернизированы. «Новые рельсы проложат по последним технологиям, которые позволят снизить уровень шума и увеличить скорость с 30 км/ч до 60 км/ч (например, на подушке из пористого бетона). Как показал наш опыт, новые трамваи можно успешно собирать и в Киеве. Планируем для этих целей создать совместное предприятие на территории одного из депо», — рассказал Костюк.

Готовый ЛРТ на левом берегу хотят объединить с правым берегом, но это будет нескоро — на мостах нет рельсов. «Наверное, город сделал ошибку, когда убрал трамвай с моста Патона», — говорит Костюк.