Оппозиция организовала собрание киевлян, решившее обратиться в Совет Европы

Организованное оппозицией собрание киевлян, прошедшее у Киевского городского совета, поддержало инициативу народных депутатов подготовить обращение в Совет Европы относительно ситуации с нарушением прав граждан на местное самоуправление, в частности, по поводу неназначения властями Украины выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение озвучил, выступая перед участниками собрания, председатель парламентской фракции « Батькивщина» Арсений Яценюк.

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Он отметил, что ситуация с неназначением выборов происходит не только в Киеве, но и в других городах, где, по его словам, власть боится, назначив выборы, их проиграть. Кроме того, участники митинга поддержали инициативу оппозиции обратиться к председателю КГГА Александру Попову с требованием ввести мораторий на повышение цен и тарифов в Киеве, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве и на транспорте и обязать его до конца года выплатить все долги сотрудникам бюджетной сферы.

Указанные инициативы оппозиции , как отметил Яценюк , поддержали 1310 зарегистрированных участников собрания.

Проголосовав единогласно за поддержку указанных предложений, киевляне завершили собрание под КГГА.