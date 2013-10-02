Киевсовет выделил деньги на школу искусств и музей Шевченко

Киевсовет на заседании 2 октября утвердил изменения к Программе экономического и социального развития г. Киева на 2013 год, профинансировав работы по реконструкции и строительству ряда инфраструктурных объектов столицы. Решение поддержали 78 депутатов Киевсовета.

Так, в частности, согласно утвержденным депутатами изменениям, город выделил 3,5 млн грн на выполнение подготовительных работ по реконструкции кровель и укрепления фасадов районных поликлиник, для продолжения выполнения работ по реконструкции дошкольных учебных заведений и выполнения проектных работ по реконструкции фасадов школ в Оболонском районе.

На обеспечение своевременного завершения работ по строительству наружных инженерных сетей в переулке Моторном город выделяет 7,6 млн грн.

Помимо этого выделены средства на строительство наземного пешеходного перехода №4 в рамках осуществления реконструкции с достройкой трамвайной линии в систему легкого рельсового транспорта на ж/м Троещина. Также депутаты одобрили выделение средств на работы по приспособлению помещения под детскую школу искусств №2 им. М. И. Вериковского.

В проект решения внесено выделение средств на реконструкцию здания музея Тараса Шевченко. На эти цели город направляет 40 млн.грн. Напомним, что в следующем году Украина будет праздновать юбилей Кобзаря.

Между тем представители оппозиционных фракций не поддержали это решение. Более того, продолжается попытка оппозиции сорвать заседание. Как сообщают СМИ, народные депутаты от "Батькивщины", "Свободы" и "УДАРа" пытаются ворваться в Киевсовет под прикрытием боевиков и дымовых шашек. В десять утра перед началом сессии Киевсовета представители оппозиции начали штурмовать здание мэрии. Они пытаются прорвать милицейский кордон с помощью молодых криминальной внешности, которые бросают дымовые шашки в правоохранителей. Пока милиции удается удержать оцепление, поэтому оппозиционеры пытаются заблокировать дорожное движение на Крещатике.