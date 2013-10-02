Киевсовет решил вопрос выплат ветеранам

Депутаты Киевсовета поддержали проект решения о предоставлении единовременной адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и жертвам нацистских преследований по случаю празднования 69-й годовщины освобождения Украины и 70-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, за соответствующее решение проголосовал 71 депутат.

В частности, материальную помощь окажут в следующих размерах:

по 1 тыс. 500 грн – лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

по 1 тыс. грн – лицам, участвовавшим в героической обороне Киева, которым установлен статус «участника народного ополчения»; 1 тыс. грн – инвалидам войны I группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

по 900 грн – инвалидам войны II группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

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по 800 грн – инвалидам, войны II группы и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

по 900 грн – ветеранам подпольно-партизанского движения;

по 800 грн – праведникам Бабьего Яра;

по 700 грн – участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

по 200 грн – вдовам Героев Советского Союза;

по 100 грн – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщикам, другим участникам борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага;

100 грн – членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья.

На указанные выплаты в городском бюджете предусмотрят свыше 26 млн. 704 тыс. грн., проинформировали в КГГА.

При этом в администрации отметили, что единовременная адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независящим от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий в связи со смертью пенсионера. Кроме того, лицам, одновременно принадлежащим к нескольким категориям, предоставляется одна выплата в большем размере.