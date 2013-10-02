В столице вдвое меньше снегоуборочной техники, чем нужно - СМИ

Парк снегоуборочной техники столицы с прошлой зимы не пополнился и укомплектован лишь наполовину.

Об этом “Сегодня” сообщил генеральный директор «Киевавтодора» Петр Береговой.

«Сейчас он укомплектован примерно наполовину (насчитывает 297 единиц техники)», - сказал Береговой.

Он также заверил, что в «Киевавтодоре» подготовка к зиме началась. «Мы заключили договор на поставку 35 тысяч тонн соли для посыпки дорог и 20 тысяч тонн песка. На первое время хватит, потом докупим еще, чтобы был запас. В прошлую сложную зиму на посыпку дорог пошло 45 тысяч тонн соли и около 30 тысяч тонн песка», - отметил гендиректор «Киевавтодора».

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной ГСЧС Светлана Водолага сообщила изданию, что в конце октября пройдут городские учения - различные службы будут тренироваться, как действовать в сложных погодных условиях, например, во время снегопада.

«Какие будут даваться вводные, сообщить не могу, иначе эффект неожиданности пропадет. Будем отрабатывать, например, порыв газопровода, обрушение дома, проверим состояние электросетей в домах и учреждениях - ведь это большой риск, когда киевляне массово включают обогреватели. Посмотрим, готовы ли к снегу «Киевавтодор», ГАИ, перевозчики», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Минрегион планирует привлечь к уборке снега предпринимателей.